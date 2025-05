Vaiano entra in vigore la sosta regolamentata a disco orario in Via Giulio Braga

A partire dal 15 maggio 2025, la città di Vaiano implementa la sosta regolamentata a disco orario in via Giulio Braga. Questa iniziativa, che riguarda il tratto compreso tra via Attilio Spano e viale Fratelli Rosselli, mira a migliorare la gestione del traffico e la fruibilità del centro cittadino.

Vaiano (Prato), 14 maggio 2025 – A partire da giovedì 15 maggio entra in vigore a Vaiano la nuova disciplina della sosta regolamentata a disco orario in Via Giulio Braga, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Attilio Spano e quella con viale Fratelli Rosselli, in pieno centro. La nuova regolamentazione prevede la sosta con disco orario per un massimo di 60 minuti, attiva nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) dalle ore 8 alle ore 20. Negli orari notturni (dalle 20 alle 8 e durante i giorni festivi, la sosta sarà libera e senza limiti di tempo. Il provvedimento del Comune di Vaiano si inserisce nell’ambito della costituzione di una zona di rilevanza urbanistica, che consente, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle normative urbanistiche vigenti, di introdurre misure di regolazione della sosta per migliorare la vivibilità del centro urbano. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vaiano, entra in vigore la sosta regolamentata a disco orario in Via Giulio Braga

