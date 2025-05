Vado via da Milano I locali alla moda li ho già visti meglio un bar e gli amici Preferisco la nebbia dell’Emilia allo smog | così Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo saluta Milano con un messaggio sincero e nostalgico, rivelando la sua scelta di lasciare la città. Immortalato tra scatoloni e il suo fedele cane Simba, il cantante dei Benji e Fede racconta il suo desiderio di abbracciare la nebbia dell'Emilia e trascorrere momenti più semplici con gli amici, lontano dal caos urbano.

“Ciao Milano, non è colpa tua”. Inizia così il messaggio che Benjamin Mascolo ha voluto condividere sui social con un paio di scatti che lo immortalano immerso negli scatoloni, davanti alla sua vecchia casa in compagnia del suo cane nero Simba. Il cantante del duo Benji e Fede, che sono tornati assieme a condividere progetti discografici e tour, ha spiegato il perché abbia preso una decisione così importante. “È che preferisco la nebbia dell’Emilia al tuo smog, – ha detto – la trattoria coi tortellini al ristorante stellato. I tuoi locali alla moda li ho già visti. Meglio un bar e gli amici di sempre”. Poi continuando a parlare di Milano: “Sei brillante, ambiziosa, piena di eventi a cui non vado mai. Ci ho provato prima con Los Angeles, poi con te. Ma va a finire che torno in pianura padana”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it