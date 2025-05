Va in pensione il presidente del Tribunale di Napoli Nord

Il presidente del Tribunale di Napoli Nord, Luigi Picardi, va in pensione per raggiunti limiti di età. Oggi, 14 maggio, è stato omaggiato con una cerimonia emozionante nel suggestivo piazzale del Castello Aragonese di Aversa. La sua carriera è stata dedicata interamente alla giustizia nel Sud, segnando un significativo contributo alla magistratura.

