Va’ dove ti porta il bus In giro in sicurezza Il progetto di Autolinee | Studenti entusiasti

"Va dove ti porta il bus" è un progetto di Autolinee Toscane che coinvolge 60 classi e 1.200 bambini in un percorso educativo di sei ore. L'iniziativa mira a insegnare ai più giovani a muoversi in sicurezza e autonomia, incentivando l'uso dei mezzi pubblici. Scopriamo insieme i benefici di questo entusiasta progetto!

Usare il bus per imparare a muoversi in sicurezza e autonomia. Ben 60 classi e 1.200 bambini che hanno seguito un percorso didattico di sei ore, finalizzato ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani. Sono i numeri del progetto – nella fase conclusiva – di Autolinee Toscane “Va’ dove ti porta il bus“ rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di primo grado, realizzato con il supporto dell’ufficio scolastico regionale. Un progetto mirato a fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando così un senso di appartenenza al proprio territorio, "favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di “bene pubblico” per la collettività". 🔗Leggi su Lanazione.it