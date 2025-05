Va all’ospedale con dolori addominali e viene dimesso muore in casa due giorni dopo

Un triste episodio ha scosso la comunità di Genova: un operaio di 54 anni, dimesso dall'ospedale "Micone" dopo un malore, è deceduto due giorni dopo a casa. La Procura locale ha avviato un'inchiesta per esaminare possibili collegamenti tra i dolori addominali avvertiti e la sua morte improvvisa.

