Usa la giudice che ha aiutato un migrante a fuggire è stata incriminata | Se proteggi un fuggitivo ti puniremo

La giudice Hanna Dugan, del Wisconsin, è stata incriminata dall'FBI per aver aiutato un migrante illegale a fuggire dalle autorità federali statunitensi. Accusata di mettere in discussione la legge, dovrà affrontare le conseguenze di questo gesto, in un contesto in cui il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato un procedimento nei suoi confronti.

Hanna Dugan è stata incriminata. La giudice del Wisconsin accusata dall’Fbi di aver aiutato un migrante illegale a eludere le autorità federali Usa dovrà adesso fronteggiare un’accusa. L’incriminazione è un passo decisivo nel procedimento avviato contro la Dugan dal Dipartimento di Giustizia americano, secondo il quale nessuno è sopra la legge, neanche una giudice. Per i democratici invece l’arresto e l’incriminazione della Dugan sono un attacco alla magistratura. I reati. I reati contestati a Dugan sono ostruzione alla giustizia e occultamento di persona. La magistrata 65enne di Milwaukee è accusata di aevr ostaccolato o impedito un procedimento di un dipartimento o di un’agenzia degli Stati Uniti. E di aver «nascosto un individuo per impedirne l’individuazione e l’arresto», secondo l’atto di accusa. 🔗Leggi su Open.online

