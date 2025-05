Usa alluvione in Maryland | evacuata una scuola

Martedì pomeriggio, l’alluvione nel Maryland occidentale ha costretto all’evacuazione di una scuola elementare, con l’acqua che ha raggiunto il secondo piano dell’edificio. Le intense piogge hanno provocato inondazioni anche nelle abitazioni e nelle attività commerciali di Westernport, creando situazioni di emergenza e preoccupazione per i residenti della zona.

Le inondazioni nelle zone rurali del Maryland occidentale hanno costretto l'evacuazione di una scuola elementare martedì pomeriggio mentre l'acqua ha iniziato ad arrivare al secondo piano dell'edificio. Anche le case e le attività commerciali nel centro di Westernport sono state inondate dalle acque dopo ore di forti piogge. I funzionari hanno rassicurato che gli studenti e il personale erano al sicuro mentre i genitori preoccupati e gli altri membri della comunità hanno postato video sui social media chiedendosi quanto sarebbe durata la situazione di emergenza alla Westernport Elementary School. La portavoce della contea di Allegany, Kati Kenney, ha detto che i soccorritori hanno utilizzato barche di salvataggio per evacuare in sicurezza la scuola. Circa 150 studenti e 50 adulti sono stati evacuati con 15 trasferimenti in barca.

