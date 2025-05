Ursula von der Leyen nuove accuse | Vuole il Green Deal ma usa il jet privato per fare meno di 200 chilometri

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, è al centro di nuove accuse per aver utilizzato un jet privato per percorrere meno di 200 chilometri, nonostante la sua fervente promozione del Green Deal. In un'Europa segnata da tensioni ambientali, le azioni dei leader istituzionali assumono un significato simbolico fondamentale nel dibattito sulla transizione ecologica.

In un’Europa attraversata da tensioni ambientali e da dibattiti sempre più accesi sulla transizione ecologica, ogni gesto dei vertici istituzionali assume un valore altamente simbolico. Così, quando tre delle figure più rappresentative dell’Unione – la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola – hanno scelto di coprire la breve distanza tra Bruxelles e Lussemburgo con un volo charter privato, la reazione politica e pubblica non si è fatta attendere. Leggi anche: Von der Leyen, che botta! La Corte Europea accoglie il ricorso del New York Times sul Pfizergate Una tratta di meno di 200 chilometri, percorribile in auto, e teoricamente anche in treno (nonostante il malfunzionante collegamento ferroviario tra le due capitali), è diventata il pretesto per una nuova ondata di critiche, accuse e interrogazioni parlamentari. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ursula von der Leyen, nuove accuse: “Vuole il Green Deal ma usa il jet privato per fare meno di 200 chilometri”

