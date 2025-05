Upc Sdh ai playoff c’è Villadoro Ecco il percorso per il grande salto

L'Upc Sdh si prepara ad affrontare i playoff con determinazione dopo una convincente vittoria per 3-0 contro Scandiano nell'ultima giornata del girone D. Con la stagione regolare conclusa, l'adrenalina sale e il club si tuffa nel percorso decisivo verso il grande salto. Ecco cosa attende la squadra in queste vitali sfide.

VOLLEY La vittoria per 3-0 contro Scandiano nell’ultima giornata del girone D ha permesso all’Upc Sdh di congedarsi dalla stagione regolare con un ultimo ruggito. Non c’è tempo, però, per tirare il fiato: già da questo fine settimana, prende il via il percorso dei playoff. Che per l’Upc Sdh prevede tre scogli da superare, con vista sulla promozione in serie A3. I camaioresi hanno chiuso il girone al primo posto a braccetto con Santa Croce: il quoziente set, però, premia i Lupi che dunque accedono alla prima fase dei playoff, con uno scontro diretto che potrebbe portare subito alla promozione. L’Upc Sdh, invece, viene immessa nella seconda fase, che si disputa su due partite: l’andata è in programma questo fine settimana, il ritorno tra sabato e domenica prossimi. I camaioresi, secondi del girone D, incrociano le armi con la seconda classificata del girone C, il Villadoro di Modena. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Upc Sdh, ai playoff c’è Villadoro. Ecco il percorso per il grande salto

Su questo argomento da altre fonti

Serie B: Upc Sdh espugna Cecina e si qualifica per i playoff

Scrive msn.com: Upc Sdh vince a Cecina e si qualifica per i playoff di Serie B. Sfida decisiva contro Santa Croce per il primato del girone.

Upc Sdh e Vp Canniccia, è la notte dei verdetti. Rotta per il paradiso... e per evitare l’inferno

Secondo msn.com: Volley I camaioresi si giocano la vittoria del girone con Santa Croce; le seravezzine a caccia dell’impresa per tenersi la categoria ...

L’Upc Sdh espugna Spezia e continua a volare. Gare slittate: da lunedì si parte con i recuperi

sport.quotidiano.net scrive: Nel bailamme di un calendario rivoluzionato per i funerali del Papa, continua a brillare la luce dell’Upc Sdh. Nella 27ª giornata del girone ... Nei regionali, in serie C la 28ª giornata si giocherà ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE PG NATIONALS: L’ATTESISSIMA FINALE DEI PLAYOFF C ALLE PORTE

L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è domenica 25 luglio dalle h 17:00 sul canale Twitch di Rainbow Six.