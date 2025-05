Uomo ucciso con un cacciavite sotto gli occhi dei passanti | fermato un minorenne

Un tragico episodio ha scosso Prato il 13 maggio, quando un uomo di 37 anni, Vladimir Lleshi, è stato ucciso con un cacciavite in pieno giorno, davanti agli occhi increduli dei passanti. Le autorità hanno subito fermato un ragazzo di 17 anni, sospettato dell'omicidio, che ha sollevato interrogativi sulla violenza giovanile nella città toscana.

Un ragazzo di 17 anni è stato fermato il 13 maggio a Prato con l'accusa di aver ucciso Vladimir Lleshi, un latitante di 37 anni e di origini albanesi. Il giovane avrebbe aggredito l'uomo con un cacciavite in un giardino pubblico della città toscana, tra via Corridoni e via Baracca, sotto gli. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Uomo ucciso con un cacciavite sotto gli occhi dei passanti: fermato un minorenne

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucciso con un cacciavite a Prato durante una rissa, fermato un giovane di 17 anni

Lo riporta virgilio.it: Un minorenne è stato fermato a Prato per un accoltellamento mortale avvenuto durante una rissa tra connazionali nei giardini di via Baracca.

Uomo ucciso con un cacciavite a 37 anni, fermati due ragazzi: la lite scaturita da un messaggio inviato a una ragazza

Da leggo.it: Questa reazione si è concretizzata con l'uso di un cacciavite, strumento che i ragazzi hanno preso per difendersi e che è stato utilizzato in modo mortale contro Llesh. Un colpo, in particolare ...

Uomo ucciso con un cacciavite a 37 anni, fermati due ragazzi: la lite scaturita da un messaggio inviato a una ragazza

Come scrive msn.com: Nella serata dell’8 maggio, poco prima delle 19, due ragazzi di origine albanese, rispettivamente di 17 e 19 anni, sono stati arrestati dopo essere coinvolti nell'omicidio di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Neonato ucciso a Trapani : Arrestata madre 17enne

Secondo la prima ricostruzione la giovane studentessa avrebbe fatto tutto da sola, anche se ci sono ancora molti elementi di dubbio.