Uomini e donne lieto fine per il cavaliere messinese Giuseppe | il sì di Rossana

...scoppiato l'amore tra Giuseppe e Rossana. Dopo settimane di tensioni e incomprensioni, il cuore del cavaliere messinese ha trovato finalmente il suo sì, regalando ai telespettatori un emozionante lieto fine. La puntata, carica di aspettative, ha confermato le indiscrezioni: l'amore trionfa anche nell'ultima fase del trono over.

Le indiscrezioni dei giorni scorsi erano chiare ma la durissima discussione della puntata precedente aveva depistato. Invece il lieto fine per Giuseppe, il 52enne cavaliere messinese di Uomini e donne è finalmente arrivato. Nel parterre del trono over, a pochi giorni dalla fine della stagione, è.

