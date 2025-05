Uomini e Donne Cosimo Dadorante svela l’ultimo regalo che ha fatto a Tina Cipollari | “È bellissimo”

Cosimo Mino Dadorante sorprende Tina Cipollari con un regalo speciale, definendolo "bellissimo". Nonostante le sfide del passato, i due continuano a mantenere viva la loro connessione e l'opinionista di Uomini e Donne tiene alta l'attenzione sui gesti affettuosi del cavaliere. Scopri di più su questo affascinante legame!

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante si sentono ancora. Come l'opinionista di Uomini e Donne aveva previsto, il cavaliere continua a farle regali. 🔗Leggi su Fanpage.it

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante sorprende: "Sento ancora Tina, magari ci rivedremo"

Secondo msn.com: L'edizione 2024/2025 di Uomini e Donne si avvia alla conclusione, ma tra i momenti più divertenti e inaspettati della seconda parte di stagione non possiamo non citare la frequentazione tra Tina Cipol ...

Cosimo Mino Dadorante dopo Uomini e Donne:”Ho risentito Tina Cipollari”/ Ecco cosa accadrà in estate

Da ilsussidiario.net: Cosimo Mino Dadorante parla di Tina Cipollari e svela cosa potrebbe accadere con lei dopo l'addio a Uomini e Donne.

Cosimo Dadorante racconta il suo legame con Tina Cipollari: “Ci siamo sentiti e forse…”

Come scrive ecodelcinema.com: Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Tina Cipollari, racconta il loro legame e l'influenza che ha avuto su di lui durante Casa Lollo 2, sottolineando gesti d'affetto e stima reciproca.

