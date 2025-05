Uomini e Donne Cosimo Dadorante sorprende | Sento ancora Tina magari ci rivedremo

Nell'ultima edizione di Uomini e Donne, Cosimo D'Adorante svela i suoi contatti con Tina Cipollari, lasciando intravedere un possibile futuro insieme. "Forse faremo delle serate", afferma, sottolineando l'importanza del loro legame. Mentre la stagione 2024/2025 volge al termine, i suoi racconti promettono momenti divertenti e inevitabili sorprese.

L'ex cavaliere racconta di avere ancora contatti con Tina Cipollari e lascia aperta la porta a un possibile incontro futuro: "Forse faremo delle serate insieme, il legame tra noi è speciale". L'edizione 20242025 di Uomini e Donne si avvia alla conclusione, ma tra i momenti più divertenti e inaspettati della seconda parte di stagione non possiamo non citare la frequentazione tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante, l'imprenditore che ha deciso di corteggiarla in trasmissione, dando vita a un siparietto tanto curioso quanto genuino. Intervistato da CasaLollo2, Cosimo ha raccontato retroscena, emozioni e dettagli inediti su quella che, a suo dire, è stata una delle esperienze più belle della sua vita. L'inizio del corteggiamento Cosimo ha spiegato che a motivarlo a scrivere al programma è stata proprio la personalità di Tina: "Mi . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Cosimo Dadorante sorprende: "Sento ancora Tina, magari ci rivedremo"

