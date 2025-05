Uomini e Donne chi è Arcangelo del trono over? Età e lavoro

Arcangelo è uno dei protagonisti più amati del trono over di Uomini e Donne. Con il suo stile elegante e i modi gentili, ha conquistato il pubblico, ma c'è molto di più da scoprire su di lui. Vediamo insieme chi è realmente questo cavaliere affascinante e quali sono la sua età e professione.

Arcangelo, uno dei volti nuovi più apprezzati del trono over di Uomini e Donne, è riuscito in breve tempo a farsi notare per i suoi modi garbati, il tono pacato e le sue scelte sentimentali. Ma chi è davvero questo cavaliere elegante che ha catalizzato l’attenzione del pubblico? Ecco tutto ciò che sappiamo su età, lavoro e personalità di Arcangelo. Il debutto di Arcangelo a Uomini e Donne e la frequentazione con Gemma. Arcangelo ha fatto il suo ingresso nel parterre maschile nella stagione 2024-2025 del programma. Il suo approccio educato e la comunicazione misurata hanno subito colpito Gemma Galgani, con cui è nata una breve ma intensa conoscenza. Dopo una colazione romantica, raccontata con emozione da Gemma stessa, tra i due è scattato anche un bacio. Tuttavia, la sintonia è svanita quando il cavaliere del trono over ha rivelato un interesse crescente per Marina, segnando così la fine della relazione con la storica dama torinese. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Arcangelo del trono over? Età e lavoro

