Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 14 maggio 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 14 maggio 2025, torna "Uomini e Donne" con nuove emozioni nel trono over e classico. Dopo l'ultima sorprendente puntata in cui Giuseppe e Rosanna lasciano lo studio insieme, tutti gli occhi sono puntati su Gemma e la sua connessione con il cavaliere Arc. Scopri le anticipazioni e seguici in diretta su Witty TV!

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 14 maggio 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Giuseppe e Rosanna decidono di lasciare lo studio insieme. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Gemma. Proseguirà la conoscenza con il cavaliere Arcangelo? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 14 maggio 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama si confronta con Arcangelo, ma il cavaliere dopo un accesso confronto con Tina e Gianni decide di abbandonare lo studio. Gemma si alza, ma Tina la invita a stare seduta. ore 15:00 – Si parla di Alessio e Valentina. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (14 maggio 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Cosa riportano altre fonti

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 14 maggio 2025/ Tina di nuovo contro Arcangelo, Gemma delusa

Da ilsussidiario.net: Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 14 maggio 2025: Tina Cipollari attacca di nuovo Arcangelo, Gemma Galgani delusa dal cavaliere ...

Uomini e donne, anticipazioni della puntata del 14 maggio

Riporta 105.net: Nella puntata del 14 maggio di Uomini e Donne: una nuova coppia del Trono Over lascerà insieme la puntata e al centro Nadia, Gianmarco e Cristina ...

Uomini e donne, anticipazioni finale: Gianmarco se ne va con Cristina, Gemma resta sola

Lo riporta it.blastingnews.com: Nelle puntate conclusive di Uomini e Donne, previste per la fine di maggio, Gianmarco rifiuterà Nadia al momento della scelta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anticipazioni Domenica In: ospiti e scaletta puntata oggi 25 febbraio 2024

La popolare trasmissione "Domenica In", condotta da Mara Venier, torna sugli schermi di Rai 1 il 25 febbraio 2024, dalle ore 14, con una puntata ricca di ospiti illustri e contenuti vari che spaziano dall'attualità allo spettacolo.