Un’opera d’arte per i 100 anni di Predappio

Nel centenario di Predappio, una nuova opera d’arte rende omaggio alla fondazione di Predappio Nuova. Iniziata con la prima pietra, la cittadina si è sviluppata attorno alla frazione di Dovìa, riflettendo i principi del razionalismo architettonico. Questo progetto intende celebrare e reinterpretare la sua storia, fondendo memoria e contemporaneità.

Cento anni fa veniva posta la prima pietra di Predappio Nuova, attorno alla piccola frazione di Dovìa, dove nel 1883 era nato Benito Mussolini, per realizzare allora una moderna cittadina secondo i canoni architettonici ed estetici del razionalismo, in sostituzione della medievale Predappio Alta, che rimarrà arroccata sulla collina come La Pré. L’amministrazione ha già inaugurato l’apertura del centenario il 16 aprile con la mostra ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’, a Casa natale Mussolini, a cura di Ulisse Tramonti. "Ma ora – annuncia l’amministrazione comunale – fervono i preparativi per una delle iniziative più singolari messe in campo per celebrare il centenario. Si tratta di un grandioso progetto artistico partecipativo per la cui realizzazione è richiesta l’adesione della comunità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’opera d’arte per i 100 anni di Predappio

