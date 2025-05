Università | rinnovato il sito web e online un nuovo magazine digitale

L'Università di Pisa lancia un sito web rinnovato e un nuovo magazine digitale, offrendo una grafica moderna e contenuti aggiornati. Da martedì 13 maggio 2025, il portale istituzionale (www.unipi.it) diventa un punto di riferimento per scoprire le attività e le iniziative dell'Ateneo, raccontando la vibrant vita accademica della comunità.

Pisa, 14 maggio 2025 – Un sito web rinnovato nella grafica e nei contenuti, con un nuovo magazine online in cui raccontare la vita dell’Ateneo e le sue numerose iniziative. Da martedì 13 maggio è online il nuovo portale istituzionale dell’Università di Pisa (www.unipi.it), oggetto di un significativo restyling che si inserisce nella strategia dell’Ateneo volta a migliorare la comunicazione e l’interazione con la comunità accademica e il pubblico esterno. «Il nuovo sito web – ha dichiarato il prorettore vicario Giuseppe Iannaccone e delegato alla comunicazione dell’Università di Pisa – rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento della comunicazione dell’Ateneo. Abbiamo voluto creare uno strumento accessibile, chiaro e dinamico, che non sia solo una fonte di informazioni, ma anche una vetrina delle attività e dei valori dell’Università di Pisa. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università: rinnovato il sito web e online un nuovo magazine digitale

Potrebbe interessarti su Zazoom

GTA Online: nuovo trailer di The Cayo Perico Heist in arrivo a dicembre

La nuova avventura di GTA Online in arrivo il 15 dicembre Non ci sono regole a Cayo Perico, un paradiso privato, covo del famigerato El Rubio, il narcotrafficante più pericoloso del mondo nonché fornitore della famiglia Madrazo.