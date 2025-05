Università prof Marianelli | rimettiamo al centro cura relazioni

Il Professor Massimiliano Marianelli, Ordinario di Storia della Filosofia, presenta il suo programma elettorale per la carica di Rettore dell'Università di Perugia. Sotto il titolo "Prendiamoci cura", propone di riscoprire l'importanza delle comunità e delle relazioni, ponendo al centro la ricerca in un'ottica di cura e attenzione. Le votazioni si terranno a giugno.

Roma, 14 mag. (askanews) - Prendiamoci cura. L'Università per il nostro tempo: comunità, relazioni, ricerca. E' il titolo del programma elettorale del Professor Massimiliano Marianelli, Ordinario di Storia della Filosofia, candidato a Rettore dell'Università di Perugia. Si vota a giugno. Delegato del Rettore per la Didattica, poi Presidente del Presidio della Qualità d'Ateneo, quindi Direttore di Dipartimento e membro del Senato Accademico: Marianelli punta "sulla partecipazione e la presenza nel quotidiano dei Dipartimenti e su una visione del rettorato che risponde al principio di sussidiarietà, con una grande attenzione alla riduzione delle diseguaglianze". Askanews lo ha intervistato. Professore, l'Università italiana gode di buona salute? "Siamo in un momento molto particolare delle Università italiane e in particolare delle pubbliche.