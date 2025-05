Università nuovo laboratorio di nanotecnologie nella sede Unina a Fuorigrotta

Domani verrà inaugurato il nuovo laboratorio di nanotecnologie 'UniNano' presso la sede di Fuorigrotta dell'Università Federico II di Napoli. Situato nel Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’informazione, il laboratorio rappresenta un importante passo avanti nella ricerca e nell'innovazione nel campo delle nanotecnologie.

Sarà inaugurato domani il nuovo laboratorio di nanotecnologie dell’Università Federico II di Napoli. La struttura, denominata ‘UniNano’, è stata realizzata nella sede di via Claudio presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell’informazione. La cerimonia si terrà domani, giovedì 15 maggio, alle ore 10 nell’aula T2. Introdurranno la manifestazione i saluti del rettore dell’Ateneo Matteo Lorito e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Seguirà una conversazione su ‘Le prospettive di UniNano’. Al termine, dopo il taglio del nastro, sarà effettuata una visita al laboratorio.La nuova struttura è dotata di attrezzature ad alto contenuto tecnologico grazie alle quali sarà possibile realizzare processi in numerosi campi di applicazione, con particolare riferimento alle tecnologie abilitanti quali la fotonica, la micro e la nano elettronica, le biotecnologie, i materiali avanzati, le nanotecnologie. 🔗Leggi su Ildenaro.it

