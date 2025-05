Unione europea ecco la Weimar 2 0 | l' asse tra Francia Germania e Polonia ha nuove priorità e l' Italia va in seconda fascia

L'Unione Europea è in trasformazione con la nuova alleanza tra Francia, Germania e Polonia, che pone priorità diverse e fa scivolare l'Italia in secondo piano. Recentemente, i leader di questi Paesi, insieme al premier britannico, hanno visitato l'Ucraina, mentre Giorgia Meloni è risultata assente. Il cancelliere tedesco si allinea sempre più con Macron e Tusk su temi chiave come difesa e immigrazione.

I leader dei tre Paesi Ue, insieme al primo ministro britannico, sono andati in Ucraina. Grande assente, Giorgia Meloni. Il nuovo cancelliere tedesco è sempre più in linea con Macron e Tusk su difesa, deregolamentazione e immigrazione 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Unione europea, ecco la Weimar 2.0: l'asse tra Francia, Germania e Polonia ha nuove priorità (e l'Italia va in seconda fascia)

A Londra ministri Ue in formato Weimar per fare il punto sull'Ucraina

I ministri degli Esteri dell'Ue partecipano a Londra alla riunione interministeriale del Gruppo Weimar sull'Ucraina presieduta dal ministro britannico David Lammy

Macron-Merz-Tusk. A Meloni il triangolo di Weimar non piace per niente

Il progetto di difesa comune europea non scalda il cuore della premier. Per l'Italia è una novità assoluta.

A Parigi con Macron da anatra zoppa nel cuore dell'Europa

Oggi il primo viaggio del neocancelliere: sarà in Francia e poi a Varsavia per rilanciare la Difesa europea e il triangolo di Weimar

