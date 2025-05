Un’impresa di donne fra le prime in Italia

Eureka è una delle prime trenta imprese italiane guidate da donne, secondo Assefor Camere. Nata per gestire ludoteche e asili-nido, ha saputo ampliare la propria offerta, diventando un esempio significativo di imprenditoria femminile nel Milanese e contribuendo ai servizi per bambini e famiglie in modo innovativo e professionale.

Entrata nell’alveo delle prime trenta imprese italiane guidate da donne (Assefor Camere), Eureka ha rappresentato, non solo nel Milanese, uno dei primi esempi d’imprenditoria in rosa. Nata per gestire ludoteche e asili-nido, negli anni ha ampliato la propria offerta, includendo anche servizi per giovani e anziani. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un’impresa di donne fra le prime in Italia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un’impresa di donne fra le prime in Italia

Riporta msn.com: Entrata nell’alveo delle prime trenta imprese italiane guidate da donne (Assefor Camere), Eureka ha rappresentato, non solo nel Milanese, ...

Le imprese femminili in Italia, provincia per provincia. La mappa

Scrive infodata.ilsole24ore.com: Le imprese femminili in Italia rappresentano il 22,7 ... Mentre, per la Sardegna, il riferimento è al 2006, ovvero a prima dell’istituzione delle province di Carbonia Iglesias, dell’Ogliastra e del ...

Imprese femminili in Italia: sfide e opportunità per il futuro economico

Da msn.com: Queste tre regioni sono anche ai vertici in Europa, con la Lombardia prima ... italiane di competere su scala internazionale, purtroppo le giovani donne stanno smettendo di fare impresa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ELENOIRE CASALEGNO : LE PAROLE DI OPPINI CONTRO LE DONNE PI? GRAVI DELLA BESTEMMIA DI BETTARINI

?Giusto squalificare Stefano Bettarini per la bestemmia che ha pronunciato nella Casa del?Gfvip? ma trovo ancora pi? gravi le frasi pronunciate da Francesco Oppini contro le donne, in particolare contro Dayane Mello (?A Verona una cos? la violentano?, aveva detto il concorrente a proposito della modella brasiliana,? ndr ).