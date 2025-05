Unicredit raggiunge Intesa Sanpaolo in Borsa capitalizzazioni a € 873 mld Gae Aulenti con un rialzo del 45% da inizio anno e Ca' de Sass del 26%

Unicredit raggiunge Intesa Sanpaolo in Borsa, con capitalizzazioni a € 87,3 miliardi, grazie a un rialzo del 45% dall'inizio dell'anno. Nel contesto di ottimi risultati trimestrali, il dossier BPM resta in sospeso, mentre Giorgetti respinge trattative dirette. Bruxelles solleva inoltre interrogativi sul Golden Power, creando un panorama complesso per le due banche italiane.

Unicredit raggiunge Intesa Sanpaolo in Borsa con capitalizzazioni a €87,3 miliardi grazie ai conti trimestrali; dossier Bpm in sospeso, Giorgetti respinge trattative dirette mentre Bruxelles solleva dubbi sul Golden Power

