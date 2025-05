UNICEF Report Card 19 | peggiora il benessere dei bambini nei paesi ricchi 

Il rapporto UNICEF Report Card 19 svela un preoccupante declino del benessere infantile nei paesi ricchi. I bambini affrontano un calo del rendimento scolastico, oltre a crescenti difficoltà nella salute mentale e fisica. L'analisi, presentata il 14 maggio 2025 dall'UNICEF Innocenti, evidenzia la necessità di interventi urgenti per invertire questa tendenza allarmante.

I bambini di molti dei Paesi più ricchi del mondo hanno registrato un netto calo del rendimento scolastico, del benessere mentale e della salute fisica.. 14 maggio 2025 – Secondo l’analisi pubblicata oggi dall’UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight, nel periodo dall’inizio della pandemia da COVID-19, i bambini di molti dei Paesi più ricchi del mondo hanno registrato un netto calo del rendimento scolastico, del benessere mentale e della salute fisica. La Report Card 19-Il benessere di bambine, bambini e adolescenti in un mondo imprevedibile mette a confronto i dati del 2018 e del 2022, offrendo una prospettiva su come la pandemia da COVID-19 e la chiusura globale abbiano colpito i bambini in 43 Paesi dell’OCSE e dell’UE. Rispetto all’ ultima Report Card comparabile di cinque anni fa, i Paesi Bassi e la Danimarca hanno mantenuto la loro posizione di primi due posti sulla condizione dell’infanzia, sulla base di misure di benessere mentale, salute fisica e competenze, seguiti dalla Francia. 🔗Leggi su Puntomagazine.it