L’UNICEF ha pubblicato l’ ultimo rapporto Innocenti Report Card 19 che analizza le condizioni di vita di bambine, bambini e adolescenti in 41 paesi ad alto reddito, di cui 29 in Europa. L’indagine reca il titolo “ Report Card 19-Il benessere di bambine, bambini e adolescenti in un mondo imprevedibile ” e si concentra su tre ambiti principali: salute mentale, salute fisica e competenze scolastiche e sociali. L'articolo UNICEF: Italia al 9° posto su 41 Paesi per il benessere di bambini e adolescenti. Positivi i dati sulla salute mentale, mediocri i risultati sulle competenze scolastiche. . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it