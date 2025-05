Unicef adolescenti dei Paesi più ricchi | un anno di ritardo a scuola e sempre più sovrappeso

L'UNICEF mette in luce la situazione preoccupante degli adolescenti nei paesi più ricchi, evidenziando un anno di ritardo scolastico e un aumento del sovrappeso a causa della pandemia. Anche se l'Italia si colloca al nono posto per la cura dei minori, i quindicenni mostrano un crollo nelle competenze in matematica e lettura, mentre migliorano nella forma fisica.

Gli effetti della pandemia. L’Italia è nona per la cura dei minori, ma i nostri quindicenni peggiorano in matematica e lettura, migliorano nella forma fisica 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Unicef, adolescenti dei Paesi più ricchi: un anno di ritardo a scuola e sempre più sovrappeso

Potrebbe interessarti su Zazoom

Unicef a G7, vaccini ai Paesi poveri : greenpass in tutta Europa

Milioni di vaccini Covid corrono il rischio di andare sprecati se i Paesi ricchi inviano contemporaneamente grandi quantità di dosi a quelli più poveri: serve invece un approvvigionamento costante durante tutto l'anno perché questi Paesi non hanno le risorse per usarli tutti insieme.