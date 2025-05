Under 19 la Meomartini vince il Campionato Regionale

Il Gruppo Sportivo Meomartini conquista il Campionato Regionale FIP Under 19, trionfando in finale contro la Virtus Monte di Procida con un emozionante 67-65. Dopo un cammino impressionante di 26 partite, di cui 24 vinte, la squadra guidata da coach Massimo Tipaldi si aggiudica il titolo di Campione Regionale 2024/2025.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Gruppo Sportivo Meomartini ha vinto il Campionato Regionale FIP categoria Under19 battendo in finale Virtus Monte di Procida 67-65. Dopo 26 partite, 24 delle quali vinte, la squadra allenata da coach Massimo Tipaldi si è conquistata il titolo di Campione Regionale 2425. Nella semifinale contro Pro Cangiani Napoli, la Meomartini si era imposta con 5 punti di vantaggio, per poi disputare la finalissima in una Tendostruttura Travaglione gremita di tifosi. La partita è stata combattuta dal primo all’ultimo istante e i 40 minuti a disposizione non sono bastati per decretare la squadra vincitrice. C’è voluto un overtime per far sì che si infrangesse lo stato di sostanziale, assoluta parità. Eppure la Meomartini aveva avuto ben due volte la possibilità di chiudere l’incontro. 🔗Leggi su Anteprima24.it