La squadra Under 17 di coach Consolini festeggia un traguardo eccezionale, conquistando il pass per le finali nazionali con un turno di anticipo. I baby biancorossi, protagonisti di un torneo emozionante, si preparano ora a competere a Chiusi e Chianciano Terme dal 16 al 22 giugno, pronti a dare il massimo per la vittoria.

Under 17 da sballo. Con una giornata di anticipo rispetto alla fine del girone Interregionale, la formazione di coach Consolini stacca matematicamente il pass per le finali nazionali di categoria che si svolgeranno a Chiusi e Chianciano Terme dal 16 al 22 giugno. I baby biancorossi hanno ottenuto la qualificazione grazie alla doppia vittoria in 72 ore ottenuta contro Venezia e Varese. Due successi netti e mai in discussione che permettono così al settore giovanile biancorosso di raggiungere la seconda finale di categoria della stagione dopo quella degli Under 19. A far la differenza, come spesso accaduto quest’anno, è stato il collettivo di coach Consolini, che ha saputo esaltarsi soprattutto in attacco: 100-80 contro Venezia con sei uomini in doppia cifra (Luca Manfredotti 19, Alessandro Manfredotti 17, Abreu 14, Hadzhyiev 12, Petacchi 11, Baldasseroni 10), mentre Varese è stata superata per 111-85 con i due ispiratissimi Manfredotti (foto) autori di 55 punti in due. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Under 17 di coach Consolini alle finali nazionali con una giornata di anticipo

