Un' auto su quattro venduta nel 2025 sarà elettrica ma non certo in Italia

Nel 2025, si prevede che un'auto su quattro venduta a livello globale sarà elettrica, ma l'Italia rischia di restare indietro. Secondo un nuovo studio dell'International Energy Agency (IEA), il nostro paese potrebbe raggiungere solo il 40% del mercato elettrico entro il 2030, evidenziando la necessità di una maggiore spinta verso la mobilità sostenibile.

Il nuovo studio dell'International Energy Agency (IEA) stima il raggiungimento del 40% del mercato entro il 2030. Il nostro paese rimane indietro 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Un'auto su quattro venduta nel 2025 sarà elettrica (ma non certo in Italia)

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le auto più vendute in Italia ad aprile 2025: la Top 10

Segnala virgilio.it: Ad aprile 2025 la top 10 delle auto più vendute in Italia conferma le solite best seller, senza grandi sorprese nel mercato.

Mercato dell’auto in Italia: ad aprile prosegue la ripresa

clubalfa.it scrive: L’auto più venduta del mese di aprile nel mercato auto italiano si conferma essere l'eterna Fiat Panda con 8.837 immatricolazioni ...

Questa è l'auto più venduta, ce l'hanno tutti e forse anche tu

Riporta esquire.com: Dacia Sandero - 60.380 unità Qual è l’auto più acquistata in Italia nel 2024 L’auto più venduta, secondo i dati più recenti disponibili (relativi all’anno scorso) in Italia è la Fiat ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bitonto, frontale tra due auto: morti quattro giovani, avevano tra 16 e 24 anni. Chi sono le vittime

Nella tarda serata del 25 aprile, un grave incidente stradale è avvenuto lungo la strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto, nel Barese.