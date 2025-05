Un’auto ha provato a investirmi Non si fermano le intimidazioni nei confronti dello youtuber anti-crimine Cicalone

Lo youtuber anticrimine Cicalone, all'anagrafe Simone Ruzzi, ha recentemente denunciato un grave episodio di intimidazione. Nel corso di un'intervista, ha rivelato di essere stato quasi investito da un'auto nei pressi della stazione di Piramide, aggiungendo che le minacce nei suoi confronti continuano incessanti. Un attacco che sottolinea i rischi legati al suo impegno sociale.

«Hanno provato ad investirmi con un’auto», ha denunciato lo youtuber Cicalone nel corso di un’intervista a Roma Today, raccontando i particolari di un’intimidazione da lui subita giovedì scorso nei pressi della stazione romana di Piramide. Da qualche anno il 52enne, il cui vero nome è Simone Ruzzi, ha iniziato a documentare le difficili realtà di periferia, fino a denunciare gli scippi e i soprusi che le persone subiscono nelle metro a causa della crescente microcriminalità. «Ero sceso di casa e stavo passando su un attraversamento pedonale. Ho notato che c’era un’auto ferma, che mi ha visto passare – ha spiegato ancora l’ex pugile e star del web – quel veicolo, all’improvviso, ha accelerato e per poco non mi colpiva. Mi è arrivato praticamente ai piedi». Cicalone ha poi precisato che nella vettura, «una Fiat Punto del 2013, pare senza assicurazione», c’erano «tre ragazzi avranno avuto tra i 25 e i 30 anni. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Un’auto ha provato a investirmi”. Non si fermano le intimidazioni nei confronti dello youtuber anti-crimine Cicalone

