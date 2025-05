Un’area cani sarà allestita in via Irlanda

Una nuova area cani sorgerà in via Irlanda, approvata ieri dalla Giunta comunale con voto unanime. Questo progetto mira a promuovere il benessere degli animali, offrendo uno spazio di sgambatura all'interno di un'area verde di 1,5 ettari, dove i nostri amici a quattro zampe potranno divertirsi e socializzare in sicurezza.

Benessere degli animali: ieri mattina la Giunta comunale ha approvato, con voto unanime dei presenti, l’atto d’indirizzo per l’individuazione e l’allestimento di una nuova area sgambatura cani nel territorio comunale. Lo spazio individuato è nella zona verde di Via Irlanda e si estende per circa 1.500 metri quadrati in un’area che, una volta attrezzata, offrirà ai cani la possibilità di muoversi liberamente, socializzare e giocare in sicurezza. L’obiettivo di fondo, viene evidenziato, vuole essere quello di migliorare la qualità della vita degli animali d’affezione promuovendo una sana convivenza tra cittadini e animali in spazi dedicati a momenti di incontro e di ricreazione. "Un atto – dichiara il sindaco Erigo Pecci (foto) – che si inserisce nel più ampio percorso di attenzione verso le necessità della nostra comunità e degli amici a quattro zampe, parti integranti delle nostre famiglie. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’area cani sarà allestita in via Irlanda

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rimini: Video Scandalo Consigliera Comunale

Il video scandalo della consigliera comunale che gioca al "Cheeky Exploits" ovvero mostrare il fondoschiena in pubblico.