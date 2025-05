Un' anziana di 82 anni è stata strangolata dal vicino di casa adolescente

Un tragico evento ha scosso un quartiere della periferia Sud di Milano, dove un'anziana di 82 anni è stata strangolata nella sua abitazione. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 14 maggio 2025, ha visto coinvolto un vicino di casa adolescente, con la testimonianza di una donna sudamericana che ha allertato i soccorsi. La comunità è in stato di shock.

Una donna di 82 anni è stata strangolata a morte nella sua abitazione nel pomeriggio di oggi 14 maggio 2025 in via Verro, nella periferia Sud di Milano. A quanto emerso, a chiamare il 112 è stata una donna sudamericana. La donna ha raccontato agli agenti che a uccidere l'anziana sarebbe. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Un'anziana di 82 anni è stata strangolata dal vicino di casa adolescente

