Un’altra impresa della Libertas Livorno | successo all’overtime anche in gara 2 playout

La Libertas Livorno conquista un'altra straordinaria vittoria nei playout, trionfando 105-99 contro l'Elachem Vigevano dopo un appassionante overtime. Con prestazioni brillanti da parte di Ariel Filloy, Adrian Banks e Gregorio Allinei, la squadra dimostra determinazione e cuore, trascinando i tifosi in un finale avvincente. Un passo importante verso la salvezza!

Libertas Livorno – Elachem Vigevano 105-99 d1ts (19-26, 38-58, 63-73, 94-94) LIBERTAS LIVORNO: Ariel Filloy 24 (12, 610), Adrian Banks 22 (38, 28), Gregorio Allinei 19 (24, 58), Bryce Douvier 17 (58, 11), Nazzareno Italiano 8 (13, 01), Luca Tozzi 6 (11, 11), Dorin Buca 3 (12, 00), Matteo Pollone 3 (01, 12), Andrea Bargnesi 2 (11, 02), Tommaso Fantoni 1 (01, 00), Andrea Paoletti 0 (00, 00) Tiri liberi: 27 36 – Rimbalzi: 42 12 + 30 (Bruce Douvier 13) – Assist: 18 (Ariel Filloy 6). ELACHEM VIGEVANO 1955: Blake Francis 31 (28, 411), Gabriele Stefanini 20 (35, 14), Giacomo Leardini 16 (24, 45), Andrew david Smith 13 (55, 12), Tommaso Raspino 7 (14, 00), Celis Taflaj 5 (00, 11), Matteo Galassi 3 (02, 12), Kristofers Strautmanis 2 (12, 00), Filippo Rossi 2 (01, 03), Michele Peroni 0 (00, 02), Francesco Tedoldi 0 (00, 00) Tiri liberi: 35 39 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Andrew david Smith 9) – Assist: 9 (Matteo Galassi 3) LIVORNO – Un’altra gara finita ai supplementari, un’altra vittoria. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti da altre fonti

Un'altra impresa della Libertas Livorno: successo all'overtime anche in gara 2 playout

Lo riporta msn.com: Libertas Livorno - Elachem Vigevano 105-99 d1ts (19-26, 38-58, 63-73, 94-94) LIBERTAS LIVORNO: Ariel Filloy 24 (1/2, 6/10), Adrian Banks 22 (3/8, 2/8), Gregorio Allinei 19 (2/4, 5/8), Bryce Douvier 17 ...

La Libertas Livorno cerca l'impresa con la corazzata Udine

Riporta msn.com: LIVORNO – La Libertas Livorno torna alla carica ... Quinton Hooker: “Ci auguriamo di disputare un’altra bella sfida domenica contro una squadra forte come Udine. Ci entusiasma l’idea ...

Libertas, vittoria oltre l’umano: sotto di 20, poi risale e fa sua gara 2 all’overtime

Segnala msn.com: I playout contro Vigevano. Serata ad altissimo tasso di emozioni quella del PalaMacchia. La squadra di Di Carlo, priva di Hooker infortunato, trionfa per 105 – 99. Dopo i due supplementari, un altro o ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CHOC A LIVORNO, COSPARGE UN CANE DI BENZINA PER DARGLI FUOCO

Rolfo, è un cane di otto anni. Ha una mamma umana: Marzia Capitani, con cui vive a Livorno. Rolfo si trovava nel giardino di casa sua, senza dar fastidio a nessuno, quando un balordo, non ancora identificato, lo ha ricoperto di benzina e acquaragia, probabilmente per dargli fuoco.