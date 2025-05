Una vita dedicata a lavoro e famiglia Esaudito il desiderio del 90enne Angelo | stringere la mano al sindaco

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia: il sogno del novantenne Angelo Piersantelli si è realizzato ieri al Castello di Falconara Marittima. Il sindaco Stefania Signorini ha accolto con calore il signor Angelo, che da oltre cinquant'anni chiama questa città casa, per stringergli la mano in un gesto semplice ma carico di significato.

FALCONARA MARITTIMA – Un gesto semplice ma ricco di significato ha avuto luogo ieri al Castello di Falconara, dove il sindaco Stefania Signorini ha accolto il signor Angelo Piersantelli, 90 anni, residente da oltre mezzo secolo in città.

