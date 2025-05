Una via dedicata a Soave nella cittadina di Claye-Souilly alle porte di Parigi Pressi | Una sorpresa che mi ha emozionato

Un tranquillo quartiere residenziale, aiuole impeccabilmente curate e una scuola media moderna che ospita nel proprio giardino delle rigogliose viti di Garganega: è questo il suggestivo scenario che si apre a Boulevard de Soave, nella zona sud di Claye-Souilly, cittadina di circa 11.000 abitanti. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Una via dedicata a Soave nella cittadina di Claye-Souilly alle porte di Parigi. Pressi: «Una sorpresa che mi ha emozionato»

