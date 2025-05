Una Stracesena senza Davide Ceccaroni | Tristezza nel cuore il modo migliore per ricordarlo andare in piazza

La nona edizione di Stracesena si svolge con un mix di gioia e tristezza, ricordando Davide Ceccaroni. Questo evento sportivo, organizzato da Matilde Studio, Uisp Forlì-Cesena e Saraghina Group, promette un pacco gara ricco e momenti di divertimento, con l’obiettivo di devolvere il ricavato a una causa nobile. Un modo speciale per onorare la sua memoria.

Stracesena, la corsetta per bene, che quest'anno è alla nona edizione, ritorna più vivace che mai con un ricco pacco gara e diversi momenti di divertimento. Ricordiamo che l'iniziativa sportiva - organizzata da Matilde Studio, Uisp Forlì-Cesena, Saraghina Group - ha il fine di devolvere il. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Una Stracesena senza Davide Ceccaroni: "Tristezza nel cuore, il modo migliore per ricordarlo andare in piazza"

Giovedì 17 aprile l'ultimo saluto a Davide Ceccaroni

Per un ultimo saluto a Davide Ceccaroni, domani martedì 15 aprile e mercoledì 16 aprile sarà allestita una camera ardente presso l'ospedale di Cesena. Il funerale si ...

Il cordoglio del Sindaco Enzo Lattuca per la scomparsa di Davide Ceccaroni

Davide Ceccaroni era un uomo generoso e appassionato ... ha continuato a lavorare e ad impegnarsi, senza fare pesare le sue sofferenze e le sue fatiche, che pure dovevano essere davvero grandi.

Apre al Bufalini di Cesena la camera ardente per Davide Ceccaroni: giovedì il funerale

Camera ardente per Davide Ceccaroni: il dirigente Uisp e militante Pd morto domenica. Il feretro del 62enne sarà visitabile in obitorio al Bufalini oggi e domani. Giovedì alle 10 la partenza verso il ...

