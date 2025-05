Una storia fiorentina Vivoli celebra i suoi 95 anni Posti di lavoro nel nuovo locale come candidarsi

Firenze, 14 maggio 2025 - La storica Gelateria Vivoli, pilastro del gelato artigianale fiorentino dal 1930, festeggia il suo 95° anniversario con l'apertura del primo “Affogato Bar” in città. Un viaggio tra tradizione e innovazione, che crea nuove opportunità di lavoro. Scopri come candidarti per far parte di questa dolcissima avventura!

Firenze, 14 maggio 2025 - Un traguardo da incorniciare e l’inizio di una nuova, dolcissima avventura. La storica Gelateria Vivoli, simbolo indiscusso del gelato artigianale fiorentino dal 1930, ce lebra il suo 95° anniversario inaugurando il primo “Affogato Bar” di Firenze, un concept che omaggia la storia di un’attività che in quasi un secolo ha conquistato i palati di tutto il mondo. L’Affogato Bar, vera novità dell’anno, rappresenta un’evoluzione nell’esperienza Vivoli: uno spazio interamente dedicato agli affogati, dove il gelato artigianale si unisce in abbinamenti sorprendenti con caffè, liquori ed altre prelibatezze, dando vita a creazioni gourmet pensate per ogni momento della giornata. Dal 1930, Vivoli è più di una gelateria: è un presidio di autenticità nel cuore di Firenze, un luogo dove la qualità, la passione e la tradizione si fondono per creare sapori senza tempo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una storia fiorentina, Vivoli celebra i suoi 95 anni. Posti di lavoro nel nuovo locale, come candidarsi

lanazione.it scrive: Una storia fiorentina fatta di gusto, memoria e futuro. Il locale della Gelateria Vivoli si trova ancora nella sede storica di via Isola delle Stinche, a pochi passi da Piazza Santa Croce.

Gelato, Vivoli festeggia 95 anni con l’apertura dell’Affogato Bar

Come scrive intoscana.it: La storia attività di via Isola delle Stinche apre un nuovo locale per chi apprezza l'accoppiata con caffè e liquori ...

95 anni e non sentirli: la Gelateria Vivoli apre il primo 'Affogato Bar'

Secondo gonews.it: Un traguardo da incorniciare e l’inizio di una nuova, dolcissima avventura. La storica Gelateria Vivoli, simbolo indiscusso del gelato artigianale ...

