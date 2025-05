' Una sera a Piazza Trento'

Scopri l'incanto di "Una sera a Piazza Trento", un evento immerso nella cultura, tra cena, degustazioni e intrattenimento. Dalle 20.30 iniziamo con un welcome drink, seguito alle 21.00 dalla presentazione del libro di poesie “Il rumore del tempo”. Un'esperienza unica tra vini, bollicine e mocktail, che celebra la magia delle parole e della convivialità.

“UNA SERA A PIAZZA TRENTO” - Culture • Thirty Dinner Show • Wine • Bubbles • Mocktail. Evento dedicato alla Cultura, alla Cena, alle Degustazioni, all’Intrattenimento. Ore 20.30 WELCOME DRINK. Ore 21.00 CULTURA Presentazione del libro di poesie, dal titolo “Il rumore del tempo (Algra. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - 'Una sera a Piazza Trento'

