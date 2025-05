Una persona equilibrata La relazione degli psicologi su De Maria

Un'indagine approfondita sui profili psicologici di De Maria, proposta da un pool di esperti, è giunta all'attenzione del tribunale di Sorveglianza di Milano. I risultati delle relazioni mirano a sostenere la richiesta di autorizzazione per un lavoro esterno, previsto dall’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, evidenziando i progressi e l'equilibrio raggiunto dal soggetto.

Le relazioni del pool di psicologi sono finite sul tavolo del tribunale di Sorveglianza di Milano, per chiedere l'approvazione al lavoro esterno disciplinato dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Una persona equilibrata". La relazione degli psicologi su De Maria

Ne parlano su altre fonti

"Una persona equilibrata". La relazione degli psicologi su De Maria

Scrive ilgiornale.it: Le relazioni del pool di psicologi sono finite sul tavolo del tribunale di Sorveglianza di Milano, per chiedere l'approvazione al lavoro esterno disciplinato dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenz ...

«Emanuele De Maria è una persona totalmente equilibrata. Ha una relazione sul lavoro»: il rapporto degli esperti del carcere

Segnala msn.com: «Una persona totalmente equilibrata, senza scompensi psichici». Così veniva descritto Emanuele De Maria, il detenuto di Bollate (Milano) ...

Carcere, De Maria totalmente equilibrato con relazioni affettive

Lo riporta msn.com: Veniva descritto come una persona totalmente equilibrata, senza scompensi psichici, e che in ambito lavorativo, nella sua attività all'hotel Berna, si era costruito anche delle relazioni affettive, Em ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PERSONA 5 STRIKERS SARA’ LANCIATO A FEBBRAIO PER PS4, SWITCH E STEAM

I LADRI FANTASMA SONO DI NUOVO IN AZIONE! Persona 5 Strikers accompagna i giocatori in un viaggio epico con i Ladri Fantasma, che dovranno affrontare la corruzione che travolge le città di tutto il Giappone.