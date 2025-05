Una pallottola spuntata | perché vogliamo credere nel sequel con Liam Neeson

Dopo l'attesa di un sequel, "Una pallottola spuntata" torna con Liam Neeson, suscitando emozioni contrastanti. Nonostante il co-creatore David Zucker esprima scetticismo, il sequel appare giustificato. Ricordiamo come, in passato, critici come Richard Corliss del TIME Magazine celebrassero l'originale per il suo umorismo unico, rendendo difficile resistere al richiamo di una nuova avventura comica.

Dopo l'uscita del primo teaser del nuovo Una pallottola spuntata, il co-creatore della saga David Zucker ha detto di non volerlo vedere. Ma per noi il sequel ha perfettamente senso di esistere. Al tempo ci fu chi, come Richard Corliss del TIME Magazine, scrisse di Una pallottola spuntata che, come tutti gli altri film del trio Zucker-Abrahams-Zucker "era un film fatto per essere visto il sabato sera col videoregistratore". Un'offesa acidella per gli anni ottanta che equivale a quello che oggi si dice di un film uscito al cinema che viene giudicato come una fetecchia con frasi tipo "sembra un film fatto per lo streaming di Netflix". Solo che quando viene detto oggi, la maggior parte delle volte chi si becca l'insulto se lo merita. Con Una pallottola spuntata, il caro Corliss . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una pallottola spuntata: perché "vogliamo credere" nel sequel con Liam Neeson

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una pallottola spuntata: perché "vogliamo credere" nel sequel con Liam Neeson

Riporta movieplayer.it: Questa estate vedremo Liam Neeson nei panni di Frank Drebin Jr nel nuovo Una pallottola spuntata supervisionato da Seth MacFarlane e diretto da Akiva Shaffer. Un film a cui vogliamo dare fiducia.

Una pallottola spuntata, uno dei coautori originali si dissocia dal remake, le parole di David Zucker

Come scrive msn.com: David Zucker, uno degli autori principali della saga della Pallottola Spuntata, ha raccontato a The Hollywood Reporter che non ha voluto avere niente a che fare col remake interpretato da Liam Neeson, ...

Una Pallottola Spuntata, con Liam Neeson e Pamela Anderson

Da avmagazine.it: “È in arrivo il quarto titolo del franchise con Leslie Nielsen e sequel di Una pallottola spuntata 33 e 1/3 - L'insulto finale del 1994 in cui si narrano le disavventure di Frank Drebin Jr., figlio ...