Una opportunità di fare volontariato per i ragazzi nati nel 2007 2008 e 2009 torna ' Estate attivi'

L'estate è un'opportunità unica per i ragazzi nati nel 2007, 2008 e 2009 di mettersi in gioco con "Estate Attivi". L'amministrazione comunale di Cesena offre esperienze di volontariato che stimolano la scoperta, l'apprendimento e l'impegno civico, permettendo ai giovani di contribuire attivamente alla comunità e di crescere attraverso progetti formativi coinvolgenti.

Un'estate per scoprire, fare e imparare. L'amministrazione comunale di Cesena rilancia 'Estate Attivi', l'iniziativa che offre ai ragazzi del territorio o che studiano in città l'opportunità di partecipare attivamente alla vita della comunità attraverso progetti di volontariato formativi e.

