Una nuova area ludica e più panchine | parte il restyling del parco Commodilla

Il parco Commodilla si prepara a una trasformazione entusiasta: partiranno i lavori per un restyling che porterà una nuova area giochi inclusiva, spazi per i cani, nuove panchine e una recinzione ristrutturata. Un intervento atteso che ridarà vita e sicurezza a uno dei luoghi più amati della comunità, promuovendo il gioco e il benessere per tutti.

Una nuova area giochi inclusiva che sostituirà le vecchie attrezzature più volte vandalizzate e non più utilizzabili, uno spazio per i cani, più panchine e una recinzione sistemata. Sono partiti i lavori per la sistemazione del parco Commodilla in via Giovannipoli. Un intervento che, come fa. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Una nuova area ludica e più panchine: parte il restyling del parco Commodilla

Potrebbe interessarti su Zazoom

Farming Simulator 19 Premium Edition disponibile la nuova espansione alpina

Farming Simulator 19 Premium Edition? disponibile da oggi e include anche un artbook di 72 pagine e la nuova espansione alpina! GIANTS Software e Focus Home Interactive sono entusiaste di annunciare la disponibilit? di Alpine Farming Expansion, inclusa in Farming Simulator 19 Premium Edition, caratterizzata da una serie di ambienti montuosi con veicoli ed equipaggiamenti completamente nuovi.