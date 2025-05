Una notte di cieca violenza domestica | un uomo tenta di strangolare la moglie davanti ai figli minori un altro prende a pugni la compagna Arrestati a Roma

Una notte di orrore a Roma ha svelato l'oscuro dramma della violenza domestica. In un episodio avvenuto il 9 maggio 2025 a Castelverde, un uomo di 53 anni ha tentato di strangolare la moglie davanti ai loro figli minori, mentre un'altra aggressione si consumava nelle vicinanze. Due uomini sono stati arrestati, portando alla luce una realtà inquietante.

Un' aggressione violenta ha avuto luogo il 9 maggio 2025 nella zona di Castelverde, a Roma. Un uomo di 53 anni, originario della Nigeria, ha tentato di strangolare la moglie davanti ai figli minorenni. La vicenda, che si è consumata in via Cardinale Luigi Traglia, ha visto l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, che sono riuscite a fermare l'aggressore e a trarlo in arresto. La donna, che presentava segni evidenti sul collo, è stata subito trasportata al Policlinico Umberto I in codice giallo per le cure mediche. Un Atto di Violenza Inaccettabile. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la lite tra i coniugi è iniziata per motivi ancora sconosciuti, ma è degenerata rapidamente, culminando col tentativo di strangolamento. I due figli minorenni erano presenti al momento dell'incidente, un'aggravante che ha reso l'episodio ancora più drammatico.