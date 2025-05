Una influencer è morta in diretta su TikTok | uccisa con due colpi di pistola

Valeria Marquez, influencer di 23 anni famosa per i suoi tutorial di trucco su TikTok, è tragicamente morta in diretta, uccisa da due colpi di pistola. La sua morte segna un altro drammatico episodio di violenza di genere in Messico, gettando luce su una crescente crisi che colpisce le giovani donne nel paese.

Un'altra giovane donna vittima della violenza di genere in Messico. Valeria Marquez, influencer di 23 anni conosciuta sui social per i suoi video di trucco e bellezza, è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco durante una diretta su TikTok, mentre si trovava nel salone dove lavorava, nella città di.

