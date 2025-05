Una gru a torre abbandonata da tanti anni in pieno centro | la denuncia di Legambiente Frosinone

In pieno centro a Frosinone, una gru a torre abbandonata da anni rappresenta un simbolo di degrado urbano. Legambiente Frosinone denuncia la situazione, evidenziando come, durante un semplice tour della città, sia possibile imbattersi in diverse manifestazioni di incuria e abbandono che compromettono l'immagine e la vivibilità del capoluogo ciociaro.

Il circolo Legambiente punta il dito contro una gru a torre che si trova su via Cessare Terranova ormai da molti anni. "È sufficiente un rapido tour del capoluogo della Ciociaria per imbattersi in testimonianze di ogni genere del degrado che affligge la città

