Una Giornata Particolare | caduta di Costantinopoli con Guccini Montella Musarra

Questa sera, mercoledì 14 maggio, La7 presenta "Una Giornata Particolare" alle 21.15, condotto da Aldo Cazzullo. Insieme a Guccini, Montella e Musarra, rivivremo la caduta di Costantinopoli, un evento che ha segnato un'epoca. Preparatevi a un viaggio emozionante attraverso la storia globale, per scoprire gli impatti di questi momenti indimenticabili.

Questa sera, mercoledì 14 maggio, il palinsesto televisivo di La7 ospita in prima serata alle 21.15 il programma Una Giornata Particolare. La conduzione affidata ad Aldo Cazzullo porterà il pubblico alla riscoperta degli eventi che hanno segnato profondamente la storia globale, mettendo in luce connessioni sorprendenti tra epoche e civiltà. La serata promette di trasportare . L'articolo Una Giornata Particolare: caduta di Costantinopoli con Guccini, Montella, Musarra è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Una Giornata Particolare: caduta di Costantinopoli con Guccini, Montella, Musarra

Approfondimenti da altre fonti

Una Giornata Particolare racconta la caduta di Costantinopoli, gli ospiti di questa sera su La7

msn.com scrive: Aldo Cazzullo esplora Istanbul e le città italiane legate alla caduta di Costantinopoli, in una puntata ricca di ospiti e memoria storica.

Una Giornata Particolare: la caduta di Costantinopoli raccontata su La7, gli ospiti svelano i segreti della storia

Secondo informazione.it: Stasera su La7: Una Giornata Particolare Oggi in TV, mercoledì 14 maggio, non perdere l’appuntamento con Una Giornata Particolare, il programma condotto da Aldo Cazzullo. Alle 21.15, ti porterà in un ...

Aldo Cazzullo racconta la caduta di Costantinopoli e le città italiane che ne conservano la memoria

ecodelcinema.com scrive: Questa sera su La7, Aldo Cazzullo esplora la caduta di Costantinopoli del 1453, con ospiti come Francesco Guccini e Vincenzo Montella, in un viaggio tra storia e cultura a Istanbul.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giornata mondiale infanzia e adolescenza: 1 miliardo di minori ? vittima nel mondo di violenze fisiche, sessuali, psicologiche

La pandemia ha esasperato le disuguaglianze, mettendo ulteriormente a rischio la vita, la salute e il futuro dei bambini, soprattutto nelle aree pi? povere del mondo.