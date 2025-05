Una giornata di sport per tutti Torna l’iniziativa ’Disabile chi?’ La parola d’ordine è inclusione

Venerdì 23 maggio, Chiesina Uzzanese ospita "Disabile Chi??!!", una giornata di sport inclusivo che promuove l'inclusione. Dopo dieci anni, l'evento torna con l'apprezzamento del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, offrendo a giovani con disabilità l'opportunità di vivere esperienze sportive uniche e significative. Un'iniziativa che celebra la diversità e l'uguaglianza.

Venerdì 23 maggio torna a Chiesina Uzzanese ’Disabile Chi??!!’, giornata di sport inclusivo. L’evento torna dopo dieci anni e ha ricevuto il grande apprezzamento del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di un’iniziativa che permette a tanti giovani con disabilità di poter sperimentare pratiche sportive e rappresenta una giornata molto importante anche per le loro famiglie. Alla presentazione dell’evento, si sono susseguiti diversi interventi, e le belle immagini delle precedenti edizioni, con la curiosità di vedere una giovanissima Bebe Vio, a Chiesina Uzzanese nel 2013, quando ancora non aveva raccolto gli straordinari successi che hanno caratterizzato la sua carriera, costellata di medaglie e riconoscimenti. A fare gli onori di casa il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti che ha sottolineato gli aiuti ricevuti e ha fatto una lunga lista di ringraziamenti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una giornata di sport per tutti. Torna l’iniziativa ’Disabile chi?’. La parola d’ordine è inclusione

Ne parlano su altre fonti

‘Tutti in campo’ a Milano, il calcio che unisce: una giornata di sport, inclusione e festa

Secondo msn.com: Il torneo di calcio integrato nato dalla sinergia tra la Fondazione ITS JobsAcademy Lombardia e CSI Milano e patrocinato dal Comune di Milano si terrà sabato 17 maggio al Centro Sportivo Pertini di Co ...

La giornata degli Internazionali di Tennis: torna Sinner, in campo anche Paolini e Berrettini

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Dal calcio al judo senza barriere. Alla Darsena lo sport è per tutti

Da msn.com: Una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione. L’appuntamento sabato, alle 9.30, lungo la Darsena di San Paolo, con Sportability ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Raccolta sangue - a Mirabilandia torna la giornata dedicata ai donatori

Domenica 14 luglio torna a Mirabilandia l'appuntamento dedicato ai donatori di sangue italiani - di Avis, Fidas o di qualunque altra associazione o federazione del dono - purché provvisti di un tesserino identificativo in corso di validità.