Una festa dal sapore amaro addio alla storica Osteria | Difficile trovare personale

Il 18 maggio, l'Osteria da mi pa’ di Gragnano saluterà i suoi affezionati clienti con una festa dal sapore amaro. Fondata nel 2012 da Luca Perelli e suo figlio Matteo, questa storica osteria, simbolo della ristorazione a km zero, chiuderà a causa della crescente difficoltà nel trovare personale. Un triste addio a un luogo che ha fatto storia.

Capannori (Lucca), 14 maggio 2025 – Una festa ma dal sapore amaro quella che si terrà il 18 maggio all’ Osteria da mi pa’ di Gragnano. Era il 2012 quando questo ristorante apparve sulla scena della ristorazione a km zero, creato da Luca Perelli col figlio Matteo. Ma ora è venuto il momento di chiudere per sempre la saracinesca del locale, non prima di aver brindato con tutti coloro che hanno saputo apprezzare i piatti dell’attività molto nota nella zona. E molto rinomata: nel 2017 è diventata presidio Slow Food ottenendo il riconoscimento della Chiocciola: qualcosa che a Lucca possono vantare in pochi, appena in otto. “Abbiamo pensato di fare questa "festa" – scrivono Luca e Matteo su Facebook -per chi volesse venire o passare a salutarci. Dalle ore 12 saremo attivi e vi aspettiamo per passare gli ultimi momenti insieme in allegria e spensieratezza. 🔗Leggi su Lanazione.it