Una conferenza per approfondire la personalità e la vita di Giacomo Matteotti

di un'epoca segnata da tensioni politiche e sociali. La conferenza offrirà spunti di riflessione sulla vita di Matteotti, il suo impegno per la giustizia sociale e le conseguenze del suo omicidio per l'Italia. Un'occasione imperdibile per riscoprire un capitolo cruciale della nostra storia recente.

Mercoledì 21 maggio, alle 20.30, presso la Sala del Consiglio di Solarolo, si terrà una conferenza storica dal titolo “L’affare Matteotti”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Solarolo, intende approfondire la figura del politico socialista e il contesto storico del suo assassinio, all’interno. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Una conferenza per approfondire la personalità e la vita di Giacomo Matteotti

Potrebbe interessarti su Zazoom

MARIO ERMITO (GFVIP) : SONO ETERO... CON DAYANE ? HO VOGLIA DI APPROFONDIRE FUORI...

MARIO ERMITO (GFVIP 5) OSPITE A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI PARLA DELLA SUA ESPERIENZA NELLA CASA, SMENTISCE IL FLIRT CON GIACOMO URTIS E SULLA SIMPATIA PER DAYANE MELLO E BARBARA D'URSO DICHIARA CHE.