una condanna e un assoluzione per mario puglia

Ieri è stata una giornata cruciale per il sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, con una condanna e un'assoluzione in due distinti procedimenti. Nella mattinata, il giudice Nidia Genovese lo ha assolto in primo grado dall'accusa di stalking ai danni di un dipendente comunale, segnando un momento di svolta nella sua vicenda legale.

Una condanna e un'assoluzione nei due diversi processi affrontati ieri dal sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia. Ieri mattina, nell'udienza delle 10,30 è stato assolto in primo grado dalla giudice Nidia Genovese per l'ipotesi di stalking ai danni di un dipendente dell'amministrazione comunale, quando era sindaco. Una vicenda giudiziaria nata da una querela presentata nel 2019 da Giuseppe Maria Coltelli, ex dipendente comunale ed ex consigliere del comune di Vagli Sotto, che contestava a Mario Puglia di averlo perseguitato, riducendogli lo stipendio e portandolo a dimettersi dal proprio incarico. Puglia aveva spiegato che il taglio degli emolumenti non era un provvedimento assunto per colpire Coltelli, ma rientrava nell'ambito di una riduzione della spesa pubblica. Puglia aveva presentato controquerela, chiedendo un risarcimento.

