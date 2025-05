Una chiusura di stagione con molti colpi di scena e il ritorno di Suor Angela Appuntamento domani sera su Rai 1

Domani sera su Rai 1 si conclude la stagione di "Che Dio ci aiuti 8", una serie ricca di colpi di scena e con il tanto atteso ritorno di suor Angela. Con una media di 4 milioni di spettatori ogni giovedì, la fiction ha brillato, mentre l'ultima puntata è stata posticipata per l'elezione di Papa Leone XIV.

S i chiude domani 15 maggio su Rai 1 Che Dio ci aiuti 8, fortunatissima stagione della popolare fiction ( una media di 4 milioni di spettatori ogni giovedì ) la cui ultima puntata è stata rimandata a causa dell’elezione di Papa Leone XIV. “Che Dio ci aiuti 8”, la nuova clip della serie tv X Leggi anche › Nella settima puntata di “Che Dio ci aiuti 8” Cristina e Pietro si fidanzano in segreto Nel corso di 19 episodi abbiamo visto Suor Azzurra ( Francesca Chillemi) fare i conti con un evento inatteso che ha sconvolto i suoi piani (cioè quelli di una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, insieme alle sue ‘ragazze’). Invece altro che Assisi, Azzurro ha dovuto traslocare in una casa-famiglia a Roma. Che Dio ci aiuti 8, la trama della serie prima del finale. Un cambio non semplice che le ha cambiato la vita, e che imponendole di uscire dalla sua comfort zone l’ha obbligata a cavarsela da sola, senza Suor Angela (Elena Sofia Ricci). 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una chiusura di stagione con molti colpi di scena e il ritorno di Suor Angela. Appuntamento domani sera su Rai 1

